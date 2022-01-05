近幾年因公共工程陸續開工、房市熱絡，陸續有營建工程業者反映缺工問題，勞動部勞動力發展署4日邀請營造業勞資雙方共同與會討論可行作法，會中決議發展署將與職業工會合作或透過各分署在地服務網絡，盡速建置各地區營建工程主要工種（鋼筋、模板、泥水、混凝土）之工班資料庫資訊。

另外，發展署表示，透過營造業公協會宣導營造業廠商運用現有台灣就業通網站平台進行職缺登錄，再由發展署各分署在地安排有需求的業者與相關營建工班直接面對面接觸，提供人才或工班媒合及必要的職業訓練。

據統計，2021年截至11月底，公立就業服務機構計協助營造業求才登記4萬4777人，協助補實2萬2264人，求才補實率49.72％。

為積極因應產業缺工問題，勞動部已於去年12月27日訂定「產業缺工專案推動方案」，規劃專案求才服務機制，一旦接獲外界反映特定行業有缺工的狀況，即主動聯繫確認缺工廠商名單、職缺種類與數量、工作環境內容與薪資待遇等具體人力需求資訊，後續並以一個月為期，展開客製化的專案推動計畫，提供專案求才服務，並主動召開會議邀集營建工程公協會及職業工會釐清人力需求，積極面對產業人力問題。

發展署呼籲，政府已訂有求才機制，事業單位如有求才需求，可善加運用政府各項求才服務資源，包括求才媒合服務、徵才活動及就業促進工具等。長期來看，各行業為追求永續發展，都在競相提升爭取人才投入的吸引力，政府協助人力媒合、提供職業訓練相關服務的同時，營建工程業者亦應朝向營建工程自動化、優化勞動條件及作業環境，並加強人力培育，以提供勞工更優質的就業選擇。