國內近期出現本土群聚事件疫情嚴峻，為維護市民健康，台中市政府超前部署，市長盧秀燕6日表示，春關將近市府料敵從嚴，即日起提早啟動「春節防疫專案」，要「加強部署、從嚴面對、加重處罰」，希望所有市民務必遵守、確實落實相關防疫措施，強調「加強防疫才能安心過年」。

盧秀燕6日下午召開台中市疫情指揮中心記者會，宣布台中市「春節防疫專案」。第一，鼓勵民眾打疫苗，目前台中市已完成第1劑接種超過236萬人，接種人口涵蓋率83.98％，2劑都接種的人也超過201萬人，比例是71.55％；為加速前2劑疫苗完成度，市府提出優惠催打措施，施打疫苗第1劑或第2劑就能領200元禮券，加強整體城市保護力。

盧秀燕說，第二，口罩仍是「防疫最前線」，呼籲所有市民除符合防疫規定的飲食可脫下口罩外，希望大家都將口罩戴好戴滿，台中佩戴口罩規範跟目前中央規定一致，但若拍照、唱歌，希望大家也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。

第三，高風險場域工作人員如居家檢疫替代所的從業人員、防疫計程車司機等第一線從業人員，需符合已完成2劑COVID-19疫苗接種且滿14天，未達此條件者，需每週執行公費快篩。盧市長強調，「未完成2劑疫苗接種者，退出第一線工作」，保護高風險場域的勞動工作者安全，也保護市民。

第四，因應中央頒布相關罰則，盧秀燕強調，居家檢疫期間違反防疫規定者，市府必定重罰，且是「加重處罰」，例如在春節期間，居家檢疫者擅離指定地點，罰鍰10萬元起跳，如果擅離時間超過36小時，就罰100萬元，請民眾不要以身試法，大家都要做好防疫規定。