蘆洲警分局暨三民派出所新建大樓廳舍啟用，侯友宜、新北市議員李翁月娥等人到場剪綵（戴上容攝）

舊蘆洲分局結構受損，加上使用30年老舊不堪，新北市政府2018年啟動新建蘆洲警分局辦公大樓工程，歷經3年多工期後落成，新北市長侯友宜5日出席啟用儀式表示，市長會跟警察站在一起，將蘆洲顧好、把新北市顧好，面對疫情來勢洶洶，他已下令全面備戰，啟動醫療量能，呼籲市民一定要戴好口罩。

蘆洲警分局落成啟用典禮5日上午10時開始，典禮由市長侯友宜主持，新北市議員李翁月娥、王威元、陳啟能、蘆洲區長莊茂坤等人到場觀禮，場面隆重歡欣。

侯友宜勉勵，新的一年警察不要再「虎虎生風」，而是要傾聽民意，保衛人民，蘆洲分局新廳舍新面貌，警察表現要比之前還好，效率要比之前高，市長一定會跟警察站在一起將蘆洲顧好，把新北市顧好，面對桃園及機場疫情，他已下令全面備戰，啟動醫療量能，呼籲市民一定要戴好口罩。

侯友宜表示，新北市目前疫情尚在控制中，但不代表新北市的狀況比較好，新北要隨時進入備戰狀態，因此近距離接觸一定要戴上口罩，他也呼籲警察同仁第三劑時間一到就要立刻去施打，保護自身安全。

蘆洲警分局表示，舊蘆洲分局自1989年啟用至今已使用近30年，歷經921地震主體結構受損，加上地方產業迅速發展、人口增長，新北市政府在考量洽公民眾及分局人員安全下，2018年開始耗資4.8億啟動蘆洲分局新建工程，分局於去年11月完成搬遷進駐。

蘆洲警分局說明，新大樓為地下2層、地上7層，樓地板面積為3683坪，地下1至2樓作為警用汽機車停車場，1樓則為三民派出所以及民眾服務區，2至7樓為各單位辦公室、大禮堂、健身房、餐廳等，頂樓為休憩空間，設計成空中花園，提供一個警員休憩、抒壓的環境。

蘆洲警分局補充，新辦公大樓結合警察袖招色彩之意，榮獲「新北市政府工安獎優等」、「行政院勞動部職安署金安獎佳作」、「新北市政府優質獎優等」、「行政院公共工程委員會金質獎佳作」、「圍籬綠美化佳作」及「大地工程技術創新獎」等獎項。