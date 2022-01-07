深圳市7日召開疫情防控記者會公布，確診病例居住地龍崗區委區政府在轄區的重點區域按照風險等級落實防控措施，目前全區初步判定27個重點場所，已經全部進行管控，並及時完成清消毒。

相關轄區啟動大規模核酸檢測，全區連夜設立255個核酸檢測的採樣點，在布吉阪田街道開展核酸篩查，截至1月7日下午4點，累計採樣90萬人次，已出結果4萬人次，結果均為陰性，其餘的結果待出。

河南鄭州方面，鄭州新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室7日公告，鑒於目前疫情防控形勢的復雜性嚴峻性，為徹底排查潛在人群感染者，經鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部研究，決定在8日上午於鄭州市域持續開展全員核酸普篩。

此外，深圳也公布最新防疫措施，即日起調整深圳市影院上座率，由原來的單場上座率不超過75％調低為不超過50％，並要求各大影城影院嚴格落實場所通風消毒、進門測溫掃碼戴口罩、工作人員培訓和症狀檢測、人員管控、場所設施衛生管理等防控要求，確保各項防疫措施到位、人員到位。