桃園市消防局第一大隊到新光三越桃園站前店，進行消防抽檢及自衛消防編組演練指導。（第一消防大隊提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市消防局第一大隊到新光三越桃園站前店，進行消防抽檢及自衛消防編組演練指導。（第一消防大隊提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市消防局第一大隊到新光三越桃園站前店，進行消防抽檢及自衛消防編組演練指導。（第一消防大隊提供／蔡依珍桃園傳真）

農曆春節將至，為提供民眾年節期間消費的消防安全，桃園市政府消防局第一大隊10日至桃園區新光三越站前百貨公司進行消防抽檢暨自衛消防編組演練指導，除測試消防設備是否正常，也隨機抽測員工應變能力，保護年節採買和購物人潮。

第一大隊大隊長賴志忠表示，農曆春節即將到來，預計各地賣場及百貨公司都將湧入大量年貨採買及購物人潮，為提供民眾安全的消費環境，消防局第一大隊已於去年11月份開始針對轄內609家人潮出入眾多的場所進行全面性消防安全檢查，宣導若有裝潢施工，開工前應先向消防局提報「施工中消防防護計畫」。若有不合規定情形，除依規定開立限期改善通知單外，並將於場所出入口明顯處所張貼「消防安全檢查不合格場所」貼紙，幫助民眾判斷，提升民眾知的權利。

新光三越站前店長劉淑貞表示，於疫情期間館內全面落實防疫措施，加強顧客接觸點消毒及落實時時消毒政策，另外除平時的定期消防訓練外，特地於春節前夕與桃園消防局第一大隊配合辦理春節消防避難疏散演練暨消防設備安全檢查，確保災害發生時同仁能迅速反應與應變，提供顧客安心的購物環境，新光三越站前店與大家一起努力。

本次檢查除了測試百貨內各項消防設備是否正常外，另隨機抽測現場員工操作滅火器及室內消防栓等消防設備，以了解員工能否熟練及業者應變能力。也提醒業者對於場所內逃生安全梯間等動線應保持暢通，勿堆積雜物，避免影響逃生動線。

消防局第一大隊也呼籲，近日早晚氣溫仍低，加強保暖的同時，也應留意用電安全及保持通風環境，避免一氧化碳中毒事件發生。且本局今年度也持續辦理燃氣熱水器遷移或更換補助，敬請居家符合條件的民眾可至轄區分隊登記申請，讓大家攜手過好年。