春節假期即將來到，土城區UNIQLO賣場今上午湧入大批消防人員，不少民眾以為是有大型火災發生，事實上，這只是新北市政府第五救災救護大隊的大型火災搶救演習。（消防局提供）

春節假期即將來到，土城區UNIQLO賣場今上午湧入大批消防人員，不少民眾以為是有大型火災發生，事實上，這只是新北市政府第五救災救護大隊的大型火災搶救演習。消防局第五救災救護大隊指出，該演習目的是加強市民的防災意識，確保民眾購物安全，以及提升轄內春節期間人潮出入眾多賣場的公共安全。

第五救災救護大隊指出，這次演習為了完整呈現火災實際搶救狀況，將內容放在大量傷病患與大隊幕僚作業的呈現，融合消防人員救災行動、人命救助、傷患緊急救護後送等專業處置，除提升大型賣場所遇突發事故或緊急狀況時的應變能力外，也在演練中加入消防人員受困狀況，強化消防同仁基本救災安全觀念，維護本轄內公共場所安全的決心與毅力。

消防局第五救災救護大隊大隊長鄭向晃表示，演習主要是希望所有業者能加強重視自衛消防編組的應變能力及防火管理的安全觀念，並希望透過搶救演練及考核方式，讓同仁能熟悉轄內人口稠密及高危險場所消防搶救設施與佈署運用能力，以提升消防人員救災應變能力，為市民春節購物安全嚴守把關。