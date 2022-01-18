台南市消防局第4救災救護大隊18日至南科贊美酒店辦理防疫旅館消防搶救組合訓練。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

新冠肺炎疫情再起，不論是境外及國內本土病例人數大增，台南市消防局第4救災救護大隊18日至南科贊美酒店辦理防疫旅館消防搶救組合訓練，以最高標準穿戴消防衣及各式防護裝備演練。

消防局第4大隊長陳博文表示，防疫旅館之搶救困難點在於旅客眾多，消防人員須兼顧防疫疏散及火災搶救，消防局為此制定之「台南市政府消防局防疫旅館火災搶救之參考作業流程」，在十萬火急情況下，仍應確實做好防疫清消及除汙工作。

陳博文表示，除了規畫區域管制及建立避難疏散與消防搶救動線，還要事先與衛生局及民政單位協調後續送醫及安置工作，以提升防疫旅館應變能力，同時為確保民眾春節期間的消防安全。

第4大隊表示，所轄防疫旅館今年初即以專案方式再度清查其消防安全設備並確認均合格堪用，讓民眾都能安心過好年；18日再度進行救災兼顧防疫演練，落實防範於未然目的。

消防局長李明峯亦表示，在疫情及安全需求下，消防局積極規畫預算及辦理採購，於今年度可完成配發每位外勤人員第2套消防衣，若服勤過後第2套消防衣需要清消時，可立即更換消防衣投入救災，以維持救災戰力並兼顧防疫需求。