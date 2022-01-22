立陶宛因同意台北在立國首都維爾紐斯設立實質的大使館，引來中國大陸嚴厲經濟制裁。為搶救受北京貿易報復的企業，立陶宛21日宣布設立1.3億歐元的貸款基金，讓企業能安度難關。除了立陶宛提出貸款補助外，歐盟也承諾，會加速審查立陶宛企業提出的援助申請。

《路透社》22日報導指出，自從2021年允許台灣代表處開設後，立陶宛企業紛紛反映無法在中國大陸進出口商品。隨後大陸更敦促跨國企業不要使用來自立陶宛的零件，否則將再也無法扣關大陸市場。

大陸的舉措不只讓企業陷入政治糾紛中，連帶地歐盟也被捲入兩方之爭。立陶宛經濟部同日在一份聲明中證實，歐洲執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）已承諾，將盡快審查立陶宛企業提出的援助申請。

除了企業可貸款高達1000萬歐元的基金外，立陶宛還期盼受影響的企業能獲得即將設立的2億歐元貸款基金，該基金原本旨在對抗新冠肺炎的大流行。

立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）在聲明中強調，北京的行動已影響到歐洲單一市場，也因此歐洲有必要採取強有力且協調一致的政策回應，來阻止大陸行動。