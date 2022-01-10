本土個案持續擴大，昨（9日）晚間再新增1例，單日累積12人確診，讓不少民眾擔心，在疫情緊繃之際，一名女網友表示，她到大賣場買東西，發現10個人中只有3個人會掃實聯制，無奈直呼「掃實聯制的是笨蛋嗎？」引起網友熱議。

一名女網友8日在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她去大賣場買東西時，發現多數人根本無視實聯制的規定，10個人中就有7個直接走進賣場，僅3個人會停下來掃實聯制，讓她相當傻眼。

她無奈直呼，「現在還在掃QR code實聯制的是不是都是笨蛋？」但她強調，自己還是有遵守防疫規定，出入場所都會掃實聯制，「還好我還是那個『笨蛋』，保護自己也保護別人」。

對此，不少網友也點頭表示，現在掃實聯制的人真得越來越少，「我到哪裡都會掃實聯制，但真的很多人都沒在掃」、「超商店員路過，現在進店會掃的大概剩不到三分之一」、「捷運站內的麵包店、甜甜圈店也都沒人掃，我乖乖掃感覺很像異類」。

也有網友認為，掃實聯制沒有意義，「刷實聯制沒有用，有些掃了，結果跟確診的人到過同一場所也沒有被通知，根本就是刷心酸的」、「當初也是很認真的掃，後來知道掃了之後也是查不到足跡時真的超火大的，浪費這些簡訊費用要幹嘛」。

不過多數網友都有掃實聯制的習慣，「習慣掃，沒掃總覺得很奇怪」、「雖然很多人說沒用，但我還是會掃」、「我會持續掃，這是我的本份」、「還是掃，堅持做對的事情」、「還是會掃，覺得保護自己也是保護別人」。