河南省《安陽日報》11日報導稱，1月10日0時至11日8時，河南省安陽市新增本土確診病例58例。根據大陸國家衛健委消息，1月10日0時至24時安陽新增本土病例兩例。綜合兩則消息可知，安陽在11日0時至8時新增了56例本土病例。安陽市發布18號通告：暫停全市人員流動，配合全員核酸檢測。

1月10日0時至11日8時，全市新增本土確診病例58例（內黃縣1例、湯陰縣56例、文峰區1例）。1月8日以來累計報告確診病例84例。

累計2020年1月22日至2022年1月11日8時，安陽報告確診病例138例，治癒54例，目前在定點醫院隔離治療84例。詳細流調正在進行，相關人員和場所已採取管控措施。

1月10日，安陽市新冠肺炎疫情防控指揮部發布關於暫停人員流動配合全員核酸檢測的通告（第18號）全文如下：

為應對嚴峻的疫情防控形勢，嚴防Omicron病毒疫情擴散蔓延，確保盡早把疫情圈住封死撈乾撲滅，現將進一步加強疫情防控工作有關要求通告如下：

1.全市特別是湯陰縣、市各城區內所有居民除配合核酸檢測等疫情防控工作外，足不出戶。按照單位、村（社區）的要求，開展全員核酸檢測。負責應急、搶險、疫情防控與保供等單位工作人員因工作急需，憑單位證明方可出入。

2.全市所有機動車原則上不得上路行駛（軍車、警車、消防車、救護車、工程救險車、持有市疫情防控指揮部通行證的公務車和保供車輛除外）。

3.全市生產經營單位暫停經營。因安全生產、民生事業單位等不能停業的，一律封閉運行，不得外出，並做好自身的核酸檢測，直到排除疫情風險隱患為止。全市所有商超除保障日常生活物資供應之外，暫停其他經營活動。所有門店及外賣經營單位暫停營業。期間，由村（社區）單位負責組織志願者、下沉幹部為本村（社區）居民提供日常生活物資保障服務。

4.全市居民自覺做好個人防護。堅持戴口罩、勤洗手、常通風、一米線、用公筷等養成良好個人衛生習慣。如出現發熱、咳嗽、腹瀉、乏力等症狀，第一時間報告所在村（社區），並及時到就近發熱門診就診，就醫途中避免乘坐公共交通工具。廣大市民可通過權威媒體，瞭解掌握相關資訊和科學防疫知識。另外，生活必需品供應充足，藥品、口罩等醫療物資儲備充裕、運轉有序。因防控工作的需要，給群眾工作和生活帶來諸多不便，感謝大家的理解、配合和支持。讓大家再靜下來，再嚴起來，共同守護安陽美好家園。