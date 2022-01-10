大陸疫情升溫延燒至天津，據大陸國家衛生健康委員會10日通報，統計9日全天的天津本土病例有21起，更加強防疫力道。天津市委市政府10日也發布對全市的公開信指出，此次疫情病毒屬於Omicron變異株，傳播速度、隱匿性、穿透力都不同以往。

信中表示，從8日深夜至9日淩晨，市疫情防控領導小組和指揮部召開緊急會議決定，在全市範圍內開展全員核酸篩查，統籌全市人力物力和設備資源，爭取用48小時左右時間，全面摸清疫情風險底數，消除病毒傳播的潛在風險。

天津市委市政府全文如下：

致全市父老鄉親的慰問信

親愛的全市父老鄉親、兄弟姐妹們：

1月8日以來，一場突發疫情襲擊津城，全市各級幹部、各界群眾迅速行動起來，疫情防控工作正全面展開。市委市政府和市疫情防控指揮部堅決貫徹落實習近平總書記關於疫情防控的重要指示精神，把全市人民的生命安全和身體健康擺在第一位，分秒必爭，迅即展開封控管控工作，全力進行流調溯源，堅決阻斷疫情傳播管道，儘快撲滅疫情。

此次疫情病毒屬於奧密克戎變異株，傳播速度、隱匿性、穿透力都不同以往。從8日深夜至9日淩晨，市疫情防控領導小組和指揮部召開緊急會議決定，在全市範圍內開展全員核酸篩查，統籌全市人力物力和設備資源，爭取用48小時左右時間，全面摸清疫情風險底數，消除病毒傳播的潛在風險。這是出於以最快速度控制疫情的考慮，是出於保護父老鄉親健康安全的考慮，也是出於堅決防止疫情向兄弟省區市特別是首都北京蔓延的考慮。我們調集全市資源力量，全國兄弟省市也陸續馳援，全員篩查工作正在順利推進。

三九隆冬、天寒地凍。要在最短時間內完成這座1400萬人口超大城市的全員篩查任務絕非易事。廣大市民群眾識大體、顧大局，積極回應，主動參與，鼎力支持，全力配合，在大事難事面前展現出從容豁達、樂觀大度的精神品格，一個個心手相牽、溫暖人心的抗疫場景，一個個守望相助、共克時艱的抗疫故事，讓我們深受感動、倍感贊佩。面對來勢洶洶的疫情，我們深知工作中一定還有很多不盡完美、不如人意的地方，還有很多考慮不周之處，我們在此謹向大家的理解包容致以誠摯的敬意和感謝。我們將認真對待大家的意見建議，努力加快改進，共同完成好這項工作。

今天是農曆臘八節，過了臘八就是年。我們向全市父老鄉親、兄弟姐妹們表達最誠摯的問候，給大家拜個早年！

我們堅信，有以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，有全市上下眾志成城、團結一心的頑強拼搏，有父老鄉親們風雨同舟、榮辱與共的溫情堅守，我們一定能夠打贏這場全員核酸檢測篩查的硬仗，一定能夠打贏這場疫情防控的阻擊戰，一定能夠開創我們天津更加光明美好的明天！