立法院中興大樓電梯今年把電梯大換新，但新電梯卻屢出問題，會自己開關門、上下樓，還多次有立委、助理跟記者受困其中，被戲稱靈異電梯，好像是「中邪」一樣。立法院祕書長林志嘉今天表示造成不便相當抱歉，已經開多次協調會，目前已有解決方式了。

立法院109年度編1千0324萬，把電梯大換新，110年度也編列620多萬養護費，但中興大樓電梯實際運作後，卻屢出狀況。不僅有燈突然全暗、門自己開關、電梯自己上下等問題，還多次有人受困，雖然受困者短期內都順利離開，但還是造成很多人心理陰影。也有人反應電梯每停一層樓，就好像地震一樣，讓人擔心出問題。

立法院司法法制委員會今排審立院預算，民進黨立委羅致政批評中興大樓電梯越改越糟，林志嘉坦言，他也希望電梯可以越改越好，但顯然沒有，立法院也為此開九次協調會找廠商來談，總務處會應變，要可以安全下電梯、不要慢、不要跳電。

羅致政也開玩笑說，很多委員也都支持，把立院相關預算凍結到電梯改善為止再解凍，林志嘉表達歉意，也已經找出問題跟解決方法了。

民進黨立委蔡易餘也表示，「電梯速度很慢，大家都在那邊塞車，影響大家辦事效率，尤其年節送禮更忙碌，不如做些管制」；羅致政也建議，「是否還能再新增專用的貨梯？現在很多外賓來立法院，有時候外賓搭電梯，突然就一台垃圾車推進來，這樣很奇怪，應考慮外掛貨梯等方式」。林志嘉對此表示，「可行的話都會來做」。