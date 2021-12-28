2021年進入最後倒數，民間團體公民監督國會聯盟今（28）日公布立法院年度代表字與年度10大新聞，經票選結果，10大新聞榜首為「陳柏惟罷免案通過，成史上首位被罷免立委」；而年度代表字則是「罷」。

公督盟指出，根據民眾票選出的2021年度10大新聞，第一名為「陳柏惟罷免案通過，成史上首位被罷免立委」；第二名「普發現金？消費券？振興券？振興五倍券吵鬧中通過」；第三名「拖了六年！立院終於通過『跟蹤騷擾防治法』」。

10大新聞第四名至第十名依序為：「朝野立委攻防，疫情破口究責3+11」、「立法委員遭家暴，朝野立委齊聲援！」「通姦違憲，立院三讀刪除刑法第239條，未來罪責民法化」、「偷臉數位性暴力，立委也受害」、「預算紓困0振與8400億上限用罄，追加紓困5.0！」、「立院成立疫苗採購調閱小組，可調衛福部等部會文件」、「城中城惡火釀46死，繼太魯閣事故後，立院開議默哀1分鐘」。

公民監督國會聯盟今（28）日公布年度代表字與年度10大新聞。（圖／摘自公民監督國會聯盟臉書）

至於年度代表字，今年「罷」以38%的票數奪冠；第二為「疫」29.6%；第三是「鬧」28.2%；第四為「鬥」22.5%；第五則是「怠」21.1%。

記者會中，勵馨基金會執行長劉鈶鍹指出，今年10大新聞就有三件跟性別暴力有關，因此她認為，性別暴力防治應該更加周延，期待能有預防性，也很遺憾看到立委遭親密關係暴力。她表示，家暴法立法20多年，但隨著社會關係變化，希望法規也能隨著時代變化更為完整，包括同居等關係的暴力，也要納入家暴法當中，而像科技換臉等性暴力也是刻不容緩。

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