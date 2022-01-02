畫面曝光！柯文哲參加升旗意外變「總統閱兵」？ 府：安排不周請柯市長見諒

民眾黨立委蔡壁如今日於臉書發文表示，台北市長柯文哲應邀出席升旗典禮元旦，卻在冷風中「被罰站」了40分鐘，總統府根本是刻意失格。民進黨立委許智傑緩頰「應該是規畫不夠周延，請見諒。」

蔡壁如指出，按例首都市長每年升旗典禮都會應邀出席，而柯文哲今年被「因為防疫」為由，一個人在冷風中被罰站了40分鐘，結果事後總統府只給了一句「請見諒」。

蔡壁如說，這句話代表的恐怕是「反正我都這麼無禮了，不然你要怎樣」，這道歉的方式很民進黨。這已經是蔡總統第六次升旗典禮，難道還要繼續推給工作人員的失誤？如果這不是刻意，那就是總統府螺絲鬆了。

蔡壁如表示，有些網友認為這是故意讓柯文哲穿小鞋，是小學生式的惡作劇，讓柯文哲難看。然而，國事如麻，總統府竟有心思放在這種可笑的惡作劇上？何等可笑。

蔡壁如指出，還好被罰站的柯文哲，還有體力在寒風中站40分鐘，若是其他貴賓，難道也要讓他們一樣站在風中，近距離欣賞元旦的儀隊操演？這根本是失格的典禮，失格的執政團隊。對比總統元旦談話說「持續走向世界」，恐怕是會被世界笑。

許智傑說，總統府發言人已向柯文哲參加升旗典禮一事表達感謝之意，也對柯文哲獨自久候一事致意，因為今年總統府的元旦升旗典禮，是由5大醫事團體共同主辦，規畫上不夠周延，導致柯文哲現場久候，也請見諒，也希望單純的元旦升旗活動，不要變成不必要的政治對抗。