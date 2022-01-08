台北市8日開放疫苗預約施打，15分鐘有2.3萬人完成預約，其中以第3劑為主，系統流量頓時爆增，造成網路塞車。市長柯文哲表示，打仗一定要知道重點要害，應該是機場、旅館和醫院的工作人員先打，突然開放所有符合資格的民眾接種第3劑，日頭赤炎炎隨人顧性命，所有人湧進來讓不緊急的急垮最緊急的。

柯文哲指出，昨天中央突然說開放接種第2劑滿3個月就可接種第3劑，結果市府預約系統15分鐘一窩蜂湧入2.3萬完成預約，如果純粹專業考量，他來決定的話，一定是讓機場、旅館、醫院的工作人員先打。

他表示，突然開放滿3個月都可以打，台灣有6、700萬人符合資格，但打仗一定要先知道哪一個是重點要害，用重兵防守，現在有超過600萬人符合資格，每個人日頭赤炎炎隨人顧性命，不會管是不是醫護人員或應該先讓醫護人員先打，一定全部湧進預約，讓不是最緊急的人急垮最緊急的。

柯文哲說，北市還是2線處理，下周北市將接種10萬劑疫苗，也有留量能給醫院、旅館跟機場，他知道大家都很急，但不要害怕，下周一下波預約就又開始了。

此外，外界質疑造冊恐怕又會出現特權疫苗，柯文哲認為，採取80、20法則，不要為了1、2個人可能偷打去妨礙了戰術。

副市長蔡炳坤強調，預約系統後台隨時監控，前30分鐘大概有5、6萬人想預約，市府隨著需求增加，一邊讓民眾預約一邊加量，下周預計施打10萬劑，目前有約4萬人完成預約，另有保留醫院、旅館和機場人員的疫苗，北市以「預約為主、造冊為輔」，下周一又會回到原先規畫的周期預約。