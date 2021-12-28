一個想選直轄市長的人，如果腦袋老想著自己的前途，不顧大局，沒預料到也或者扛不住壓力山大，就像……林智堅。新竹市長林智堅昨晚發布不參選大新竹市長聲明，希望為連日來立法院被輿論罵翻《地方制度法》修法「英人設市」闖關爭議設下停損，林智堅未能知所進退，徒然惹一身腥。

從大新竹合併這事，林智堅起心動念就令外界好奇：「小智市長好急，在急什麼？」林智堅是柯建銘的子弟兵、總統蔡英文的愛將，公投才剛結束，小英總統興沖沖就召集府院黨高層為他一路開綠燈，中常會上還立下軍令狀，立法院奉命修《地制法》插隊所有優先法案、逕付二讀。黨內派系雜音雖不小，卻也只能分外眼紅。然而，這般急急如律令，連中央政府總預算案都可以被這個案子插隊，說不是為了趕你2022參選適用，誰信呢？

林智堅「不選聲明」說「讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌」。其實護國神山們不僅只落腳竹科，也早前進台南、高雄，證明國家戰略產業發展與是不是直轄市一點關係也沒有，他們先來新竹沒有因此折損競爭力，台南、高雄也不是因為他們後到才升格直轄市。林智堅藉此掩飾癡心妄想，站不住腳。

林智堅更好的做法是請柯建銘把立法院《地制法》修法版本撤案，要知道這已不光是林智堅一個人的事，也是柯建銘、蔡總統、整個民進黨中常會做成了決議，府院黨頭也洗下去了，匆匆忙忙發布「不選聲明」顯然草率了。無論是6都變9都或是7都，只有撤案，才不至於折騰朝野政黨、折騰全台灣人、貽笑國際。

地方制度法第4條，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」新竹縣市合併非但人口數不足、更談不上「聚居」，升格條件付之闕如，草率開場、草率收場、虎頭蛇尾，只能說，本來無一物，何處惹塵埃。

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