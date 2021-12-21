中央氣象局表示，明天(22日)仍受南方雲系影響，不過整體降雨情形減緩，周六(25日)耶誕節當天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，全台各地將明顯轉冷，周六晚間至下周一這段期間水氣增多、溫度下降，各地高山地區有機會下雪。此外，氣象達人彭啟明表示，跨年、元旦期間，沒有顯著強冷空氣南侵的跡象。

明天(22日)北台灣地區仍有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，外出活動建議攜帶雨具備用，而其他地區降雨機率偏低，主要轉為多雲的天氣；氣溫方面，各地夜晚清晨低溫預估17到19度，白天高溫中部以北及東北部為20到23度，其他地區大多落在24至27度左右，與今天相比溫度稍回升一些。

21至22日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四、周五(23日、24日)台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六(25日)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周日(26日)至下周二(28日)清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，溫度從周六開始持續下降到周一清晨，全台各地天氣明顯轉冷；北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，其他地區為多雲；周六晚至下周一這段期間水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪的機會。

彭啟明表示，周六到下周一對全台灣是一個大降溫的過程，尤其下周日至周二，北部低溫可能跌到10-12度，甚至不排除接近10度上下，空曠地區低溫將跌到10度以下。

下周二(28日)白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫稍回升，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。29日至31日仍為東北風的環境，各地早晚仍有寒意，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。