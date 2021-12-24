今天耶誕夜，冷氣團不輸耶誕老人，同樣正在趕往台灣的路上。今苗栗以北有零星陣雨，各地氣溫稍涼；晚間東北季風增強，氣溫持續下探，一路冷到下星期。氣象專家吳德榮指出，這波冷空氣以下周日、一（26、27日）最強，低溫剩10度，全台濕冷，高山地區可望降雪。

今晨平地低溫均逾15度，白天稍回升，整體偏涼。北部、東部及中部山區偶有零星降雨，其他地區多雲時晴。各地氣溫：北部17至23度、中部17至28度、南部18至29度、東部15至27度。

「丞相，起風了」，吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今晚起東北季風增強，迎風面轉有雨，氣溫一路下滑。明起至下周二（28日）清晨受大陸冷氣團影響，平地最低溫僅剩10、11度。

根據最新模式模擬，下周日晚間至下周一清晨，將是這波冷氣團威力最強的時候，平地最低溫降至10度左右，高山地區有機會降雪。吳德榮強調，由於冷氣團影響期間南海水氣移入，全台都很濕冷，體感更低，民眾應注意保暖。