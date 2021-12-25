氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日起至28日晨受強冷空氣影響。今日氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至11度；各地區氣溫：北部19降至11度，中部13至23度，南部14至24度，東部12至23度。

吳德榮表示，明日氣溫續降，明晚、27日晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。今日至下週一東北風迎風面有局部雨，中南部亦因中高雲自南海移入，雲量增多、有零星飄雨的機率；3000公尺以上高山有飄雪機率。今起三天各地皆應注意氣溫變化，添衣保暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，28日至29日冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升；西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶有局部雨。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，30日東北季風增強；31日另一波與耶誕強度相近、水氣較少的強冷空氣南下，31日跨年夜及元旦清晨，西晴東偶雨，天氣很冷，氣溫明顯偏低。不過，此為7天後的模擬，模式會再調整，應持續觀察更新的資料。