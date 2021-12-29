新北市警局執行防制酒駕大執法。（警方提供）

近期又傳酒駕致人於死的悲劇，新北市警局昨（28日）以「酒測體驗入快炒，模擬酒醉戴眼罩」創新方式宣導勿酒駕。員警至飲宴場所運用「宣導用呼氣酒精測試器」，提供飲友親身測試、體驗一瓶啤酒即可能超標；亦提供「模擬酒後體驗眼鏡」，可體驗酒後視線模糊、暈眩，影響平衡及反應動作，了解酒駕危險性，讓酒駕宣導不再只有單純的影像與文字更多了實際的親身體驗，使民眾更了解酒駕的危險性。

新北警規畫自12月28日起啟動四階段「防制酒後駕車大執法」，以提升見警率、杜絕酒後駕車為目標，昨日執行首日動員警力379名即取締17件酒後駕車，其中更包含違反刑法公共危險罪10件。

新北警於大執法期間規劃四階段強力執法，第一階段自即日起至元旦假期、第二階段尾牙期間、第三階段春節假期、第四階段春酒期間，滾動式分析轄內易酒後駕車肇事路段，並依據轄區特性、治安狀況及警力調度情形，針對易肇事路、時段加強取締酒後駕車。

為推動酒後駕車工作及兼顧防疫工作，新北警採購17台「儀器消毒箱」，於勤務前、吹測前、吹測後、勤務後，以臭氧及紫外光全方位消毒酒測儀器，避免員警及民眾染疫疑慮。

新北警呼籲，遵循「酒前不開車」原則，欲前往飲宴聚餐地點即可選擇計程車或大眾運輸，避免酒後駕車返家可能，並應多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等服務，防制酒後駕車，維護民眾生命財產安全。

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