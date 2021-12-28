氣象局觀測，今天清晨全台最低溫在嘉義市東區11.3度，氣象專家吳德榮表示，今白天起回溫，接著周四下波冷空氣報到，一路冷到周六元旦，最冷時刻落在跨年夜至元旦晨，低溫下探13度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明（29日）下午起東北季風略增強，北部、東部轉雨，周四（30日）至周六元旦（1月1日）晨另一波強度較弱，水氣較少的冷空氣影響，北台灣偏涼微冷，其他地區影響較小，中南部白天舒適早晚涼；降雨部分，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

玉山氣象站仍有2公分厚的積雪。(氣象局提供)

吳德榮表示，這波冷空氣最低溫時間點在跨年(31日)夜至元旦晨，約13至15度，天氣偏冷，戶外活動、應注意保暖，元旦迎追曙光方面，東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天白天至明（29日）冷空氣減弱、氣溫漸回升；西半部晴時多雲，東半部偶雨。今天氣溫北部12至20度，中部11至23度，南部12至24度，東部12至23度。