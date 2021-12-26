受冷氣團影響，今明兩天全台濕冷多雨，今晨最低溫出現在桃園市楊梅11.1度，氣象專家吳德榮表示，今晚、明晨（27日）氣溫將降最低點，最低溫下探10度，接著周五跨年（31日）另一波強冷空氣抵達，氣溫續降，跨夜及元旦晨氣溫明顯偏低，將會很冷。

氣象局今晨發布台北豪雨特報，新北、基隆、宜蘭大雨特報，受華南雲雨區及東北風影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、北市南港區、新北山區及汐止區，以及宜蘭有局部大雨發生的機率。

氣象局發布台北豪雨特報，新北、基隆、宜蘭大雨特報。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天至明天（28日）清晨受強冷空氣影響。今、明兩天北部、東半部有局部雨，中南部因中高雲自南海移入，雲量多、也有零星飄雨，山區較明顯；今天氣溫續降，今晚、明晨氣溫將降最低點，平地最低溫下探10度，氣溫明顯偏低，合歡、雪山、玉山等3000公尺以上高山有飄雪機率。今天氣溫北部10至16度，中部11至19度，南部12至21度，東部11至19度。

吳德榮表示，明天白天至周三（28至29日）冷空氣減弱、氣溫回升，西半部轉晴，東半部偶雨。接著周三下半天至周四（30日）東北季風逐漸增強，北部、東部轉局部雨，氣溫漸降，周五跨年（31日）另一波強冷空氣抵達，強度稍弱於目前這波、水氣較少，全台氣溫續降，西晴東偶雨，跨年夜及元旦清晨，氣溫明顯偏低，天氣很冷，戶外活動注意保暖。元旦白天起冷空氣緩慢減弱，氣溫稍回升。但此為6、7天後的模擬，模式會再調整，應持續觀察。