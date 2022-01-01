由8個眷村組成的華夏金城社區，成立9年多來，每一年國慶及元旦等特殊節日，都會舉辦升旗典禮，2022年元旦上午9時，社區也照舊舉辦升旗典禮，不少住戶揮舞著小國旗，目光隨著國旗冉冉上升，與國民黨籍立委鄭正鈐、議員鍾淑英等人一同迎接新年到來。

有別國慶日舉辦大國旗入場、遊行等活動，華夏金城2022年元旦升旗典禮簡單溫馨，儀式約在9時正式開始，社區居民手中揮舞的小國旗，大聲唱著國歌以及國旗歌，注視國旗冉冉上升。

市議員林耕仁表示，每年開春元旦之時，大家都無畏天寒出來共聚一堂，共同升上中華民國國旗，讓他心裡很感動。但過去一年，是他心中的痛，執政黨違背民意，跟人民走不同路線，4大公投也都用騙，但他懇請眾人在2022年底9合1選舉一定要站出來，讓藍天再現。

華夏金城住戶的市議員鍾淑英則表示，每年元旦及國慶日，住戶們都自動自發前來參與升旗典禮，為了吸引年輕人，自己也絞盡腦汁推出活動以及小禮物兌換，讓眾人不分男女老少前來共襄盛舉，未來升旗活動也會一職持續下去。