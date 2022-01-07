台中市長盧秀燕等人參加樂天宮70周年慶系列活動開幕儀式。（王文吉攝）

台中市豐原區樂天宮建廟70年，即日舉辦70周年系列活動，包括圓堂酬恩法會、開堂祈安禮斗法會、文昌盃暨獎助學金頒發典禮及啟點元辰燈植福大法會等，為地方祈福。盧秀燕7日上午前往參拜祈福，並感謝廟方長年對地方的貢獻，祈求關聖帝君繼續庇佑市民平安、市運昌隆，也祈願樂天宮香火鼎盛、信徒滿天下。

盧秀燕在民政局長吳世瑋、豐原區長洪峰明陪同下，參加樂天宮70周年慶系列活動開幕儀式，包括立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、王朝坤、樂天宮主委葉敏雄等人均共襄盛舉。

盧秀燕表示，樂天宮主祀關聖帝君，是豐原地區重要的宗教信仰中心，70年來庇佑市民、造福地方，更致力公益慈善，受地方肯定。今日特別代表市府前來同賀，祝福樂成宮香火繼續興旺，也感謝主委葉敏雄帶領所有幹部秉持關聖帝君濟世救人精神為地方服務。

盧秀燕也強調，因應北部疫情，台中也已啟動春節防疫專案，呼籲宮廟信眾參與活動時務必做好防疫，戴好口罩、勤洗手，守護自己和他人健康。

民政局長吳世瑋指出，樂天宮長期辦理公益慈善事業，年年獲內政部宗教公益獎表揚肯定，並帶動民眾投入社會公益行列，共創全民福祉。此外，國內前年首遇新冠肺炎疫情，樂天宮更聯合中部50間宮廟舉辦3天祈天彌災賜福大法會，展現宗教安定人心力量。