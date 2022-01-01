2022年新北市永和區元旦升旗典禮今（1日）上午8時在永和國小舉行。（永和區公所提供）

2022年新北市永和區元旦升旗典禮今（1日）上午8時在永和國小舉行，永和區長陳怡君與立委林德福、副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇、里長及機關代表等近200人一同領唱，眾人齊心同聲唱國歌，現場好不熱鬧。

新北市永和區元旦升旗典禮以「旗心打拼，安居樂業」為主題，特地邀請永和分局6名高大帥氣的員警擔任展旗及升旗手，活動現場眾人恭迎國旗進場，伴隨著國旗歌演奏及眾人歌聲，青天白日滿地紅的國旗緩緩上升，每個人的臉上滿是感動。里長表示每年看著國旗升起，心中總有莫名的感動，對於新的一年就充滿著希望。

現場與會的民意代表表示，元旦是一年的開始，可以跟大家以升旗迎接嶄新的一年，格外有活力。去年因應疫情嚴峻，市府取消所有實體元旦升旗儀式，今年我們能復辦，要特別感謝大家防疫的辛勞。看著大家今早不畏冷風，以宏亮的歌聲揮別過去，新的一年將是健康嶄新的開始。

永和區長陳怡君表示，過去一年因為疫情影響，大家都辛苦了，但也因為市民朋友們齊心貫徹防疫政策，今天才能和大家相聚升旗。新的一年，迎著曙光，擁抱新的希望，期待2022年是個平安健康一年，讓我們齊心打拼，安居樂業，每一天都是好日子。

本次元旦升旗活動，永和區公所在區公所臉書專頁更是舉辦直播抽獎活動，要讓無法到場的市民朋友也能線上觀看升旗典禮，更有機會獲得精裝設計的「2022虎躍兆豐年」永和限定工作日誌，寫下每日幸福的筆記。