氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機率，其他地區多雲時晴。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日起至28日晨受到強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨。明日氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至11度；26日氣溫續降，26日晚、27日晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。下週日起南海水氣移入、各地雲量漸增，下週日晚至週一中南部亦轉濕冷有雨；28日白天至29日冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升；大台北、東半部仍有局部雨，北台濕涼，中南部好轉。

吳德榮提及，這波冷空氣的強度，各國模式最新模擬仍以符合「大陸冷氣團」的機率為最高；但因南海水氣移入，以致不只迎風面，下週日晚起至下週一全台皆很濕冷，應注意保暖，不可輕忽；3000公尺以上高山，也因水氣移入，下週日晚至下週一降雪條件極佳；至於大約在2000公尺高度，則因氣溫不夠低，降雪條件不足，能觀察到霧淞、冰霰，都不太容易了。