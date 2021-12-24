內蒙古自治區氣象局表示，受冷空氣持續影響，呼倫貝爾市各地氣溫繼續下降。12月23日早晨，呼倫貝爾市38個監測站出現低於零下40℃的極寒天氣，最低氣溫出現在根河市的烏力庫瑪，為零下46.9℃，呼倫貝爾市氣溫再創新低。

呼倫貝爾市氣象台預報，未來2天較低氣溫仍將維持，26日至29日氣溫陸續回升6～8℃。提醒政府相關部門及民眾，特別是室外防疫執勤人員應加強防範極寒天氣帶來的不利影響。

呼倫貝爾市氣象台統計，雖然全市近期氣溫下降明顯，但平均氣溫與常年同期相比仍然偏高，12月20日至22日，全市16個國家氣象站平均氣溫為零下24.9（根河市）至零下14.4℃（阿榮旗）。

與常年同期相比，博克圖偏低1.2℃，滿洲里市與常年同期持平，其餘地區均偏高，阿榮旗、鄂溫克旗、圖里河、小二溝、額爾古納市、牙克石市偏高2.1至3.3℃，其餘地區偏高0.5至1.9℃。