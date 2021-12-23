【LIVE直播】耶誕節全台急凍下探10度 氣象局最新說明

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機率，以北海岸、東北部較較明顯，其他地區多雲時晴，今日白天氣溫略升，北台偏涼，其他地區白天舒適、早晚涼；明日氣溫續升，白天北舒適、南微熱，各地早晚涼，明晚起東北季風漸增強，北台轉雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，25日強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至12度；26日、27日氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約降至11度；配合南海有水氣移入，各地雲多又有雨，整天都很濕冷，要注意保暖；28日白天起至29日冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日略升；大台北、東半部仍有局部雨，北台濕冷，中南部好轉。

吳德榮指出，這波冷空氣的強度，各國模式最新模擬皆已調弱，符合「大陸冷氣團」的機率最高，達「強烈大陸冷氣團」的機率已降低；配合南海水氣移入，天氣仍非常濕冷，絕不可小覷，要注意保暖；3000公尺如合歡山、雪山等以上高山，也因南海移入的水氣，降雪條件極佳；至於大約2000公尺如太平山、拉拉山高度，則氣溫不夠低，條件不足，除非模擬冷空氣再度調強，否則機會是渺茫的。