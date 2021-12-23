強冷空氣將在周六耶誕節南下，全台轉冷，氣象局表示周日、下周一氣溫降至最低，下探10度，氣象專家吳德榮更指出，加上全台降雨，周六到下周一整天都會很濕冷，預計影響到下周二清晨。至於31日跨年預測是東北季風天氣，東北部、東部有雨，其他地區多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周六（25日）強冷空氣南下，氣溫驟降，越晚越濕冷，北台灣降至12度；周日、下周一（26、27日）是最冷時間點，約11度，氣象局更預測中部以北、東北部下探10度；降雨部分，周六到下周一配合南海水氣移入，全台有雨，整天濕冷注意保暖。下周二白天起至下周三（28、29日）冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日略升，北台灣仍濕冷，中南部好轉。

吳德榮表示，雖然這波冷空氣的強度已調弱，達到強烈冷氣團12度以下的機率已降低，但配合水氣移入，天氣仍非常濕冷，絕不可小覷，注意保暖。

降雪部分，3000公尺（合歡山、雪山等）以上高山，降雪條件極佳；至於2000公尺的高山（太平、拉拉山）則氣溫不夠低，條件不足，除非冷空氣再增強，否則機會渺茫。

跨年天氣方面，天氣職人吳聖宇在臉書表示，目前來看有機會是東北季風天氣，東北部、東部有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，元旦清晨東半部看到曙光的機會較低，西半部山區機會較大。

至於近日天氣，吳德榮表示，今明（23、24日）兩天北部、東半部、中部山區偶有零星降雨，其他地區多雲時晴。今日白天氣溫略升，北台灣偏涼，其他地區白天舒適、早晚涼；明日白天氣溫續升，明晚起東北季風漸增強，北台灣轉雨。