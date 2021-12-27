大陸浙江一名張姓男大生，在零下16℃的酷寒天氣，突然興起一個「大膽的想法」，接著伸出舌頭舔了一口欄杆，不料舌頭瞬間被黏死，硬扯下來後，不僅大爆血，半截舌皮也沒了。

綜合陸媒報導，張姓男大生今年9月才到吉林農業大學就讀大一，入冬之後就常聽東北同學說「冬天舔戶外欄杆，舌頭會扯不下來」。本月17日晚上7點多左右，當時氣溫為零下16℃，他跟兩名同學用餐完後在走回寢室的路上，途中看見一根欄杆，便好奇的想試一試。

張男指出，他先用手指沾了口水嘗試，發現黏上欄杆後很容易拔下來，當下便認為同學所言太過浮誇，於是就又伸出舌頭，直接舔到欄杆上，想趁機「打臉」同學。他提到，「我還把自己手機給朋友，讓他幫我拍下來！」不料幾秒鐘過後，他發現舌頭黏死在欄杆上，「感覺舌頭都要斷了」，同行的2名同學也嚇壞了，立刻提議回宿舍拿熱水解圍。

不過張男擔心同學離開，只剩自己一個傻傻站在原地，若是遇到熟人會很丟臉，所幸心裡一橫，硬是將舌頭扯下來，血腥味立刻充滿口腔，「欄杆果真是甜的，血味的甜…」仔細一看，半截舌皮還牢牢黏在欄杆上。而張男成功脫險後立刻衝回寢室，並用自來水漱口，但每次吐出來的水都是紅的，他也提到，雖然五官都被凍僵了，但舌頭還是感覺到痛楚。

事後張男將自己的「壯舉」告訴其他同學，眾人因擔心他的安危還陪同他就醫，所幸醫師說情況不嚴重，大家才鬆了一口氣，但幾天過去，張男的舌頭仍然麻木，甚至不太能動，只能吃清淡一點的飲食。

張男也將自己犯蠢的影片傳給父母，雖然被罵傻，也吃足了苦頭，但他認為人不輕狂枉少年，「誰沒有衝動想嘗試的時候」，不過當他被問到之後還會如此衝動嗎，他則表示「大概不會了，舔欄杆有風險，千萬別嘗試！」