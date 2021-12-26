男子街頭遭3煞擄走洗劫58萬 2人被抓主嫌仍在逃。

從事虛擬貨幣交易的25歲張男，24日受公司之託，在三重某銀行提領58萬後，就遭3名嫌犯開車擄走洗劫，警方25日上午在新莊逮到1名徐嫌，未料訊息提前被電視媒體曝光，另1名羅嫌看到新聞後，晚間10時提著行李準備逃往高雄，被埋伏的警方逮捕，訊後將2嫌依強盜罪送辦，警方懷疑整起事件是「內神通外鬼」，後續追查張姓主嫌。

據了解，被害人張男的公司從事虛擬貨幣買賣，張男到職約3個月，24日下午3時許，張男受公司之託，到三重區正義北路某銀行剛提領58萬元，才步出門口，就被3名歹徒強行擄走，附近路人見狀，趕緊報警並提供歹徒車號，三重警方發動攔截圍捕。

被害人張男在車上被黑布蒙眼、以束帶綑綁雙手，在口頭脅迫下被搶走58萬元，下午4時30分被載到新北市中和區員山路偏僻處丟包下車，張男無受傷情事；同時間，警方追緝這輛擄人的車子，發現是由33歲張姓主嫌出面承租、交還，警方下午4時40分追到租賃車行時，張姓主嫌前腳才辦妥還車手續逃離。

25日中午11時許，警方先在新北市新莊區逮捕25歲徐姓嫌犯到案，並查扣贓款4萬8千元。未料，電視媒體25日晚間7時，提前曝光警方在中和查到犯案用車訊息，藏匿在新北市三峽區的25歲羅嫌看到電視新聞，25日晚間10時許，羅嫌備妥行李準備逃往高雄，所幸被埋伏的員警逮捕，查扣贓款1萬2900元。

警方調查，徐嫌、羅嫌分別有竊盜、毒品、詐欺、強盜等前科，2人互不相識，均供稱是張姓主嫌以「工程糾紛」為由，委託他們擄人追債，得手後2人各可分到5萬元傭金。

警方懷疑整起案件是虛擬貨幣的交易糾紛，也由於擄人時間被嫌犯算的精準，因此也懷疑是公司之間「內神通外鬼」，警方偵詢後依強盜罪嫌將徐、羅2嫌移送地檢署偵辦，後續待追查幕後主使張姓男子才得以釐清完整案情。