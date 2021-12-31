台北市員警在社區周邊小路攔查酒駕，各種車輛都不放過。(黃子明攝)

高雄38歲男子黃子洋日前涉嫌酒駕，將1家4口撞成1死3傷，藝人宋少卿前天又再度酒駕肇事，引發國人對酒駕問題關注，警政署宣布將針對元旦連假、春節假期展開全國大執法，擴大街頭臨檢，首波行動選定元旦連假，宣示執法無假期，酒駕零容忍。

今天是110年最後一天，也是111年元旦連假首日，台北市警方上午就展開街頭酒駕攔檢，南港交通大隊員警分別在轄區各地設置攔查點，就連社區周邊小路也不放過，過往的車輛不論機車、汽車及貨車雙向都被攔檢，一個都不放過；帶隊警官表示，為杜絕民眾僥倖心理，除了根據統計得出酒駕熱區路段，以及酒店、夜店、熱炒店、KTV等場所，一些容易被當成繞過執法熱點的小路，警方也機動設置攔查點，讓意圖避開員警酒測的民眾難以遁逃。直到下午一點截止，員警在該處攔查點並未查獲酒駕案例，帶隊警官隨即率隊前往另一地點攔檢。

據台北市警局交通警察大隊統計，台北市自24日開始大執法到29日，6天共取締60件酒駕，其中民權西路、林森北和長安東路等路段，因酒店等飲酒處所林立，歷來取締酒駕件數偏高，將列為重點攔查區域。

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