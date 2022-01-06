立法院司法法制委員會今天討論酒駕修法，國民黨立委葉毓蘭指出，109年開始酒駕再犯被吊銷駕照要使用酒精鎖，不過成效不彰。對此，交通部次長陳彥伯坦言確實成效不好，他們也注意到問題，將來會修法要求因酒駕被吊銷駕照而需要重考駕照者，考試時必須要開有酒精鎖的車來考。

葉毓蘭表示，一個酒精鎖價格約3萬，但是被抓到沒裝酒精鎖，只罰6000到1萬2000元，很多民眾就會心存僥倖，賭不會被抓到，警察去年1到11月抓到738件未依規定裝酒精鎖，現在的規定顯然無法嚇阻民眾，反而累死警察。

陳彥伯表示，統計至110年12月重新考領因酒駕被吊銷駕照者，共2598人，真正有酒精鎖登記的卻只有103輛，效果確實不佳。

陳彥伯說，主因是修法沒有規範考領駕照時要開一部有酒精鎖的車，目前已經規劃朝這方向修法，規定重考者要有一台有酒精鎖的車才准許考，已經看到這問題，正在修法。

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