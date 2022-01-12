日前高雄發生酒駕導致1死3重傷的悲劇，酒駕行為再度引發社會公憤，立法院交通委員會今召開臨時會討論酒駕修法，累犯定義從5年拉長為10年，未來可公布累犯者姓名與照片。若汽機車車主明知駕駛人有喝酒仍將車輛借出，吊扣車牌期限從3個月變成2年。

據交通部的「道路交通管理處罰條例」第35條修法草案，酒駕、拒測、毒駕累犯，得公布姓名、照片及違法事實，對於累犯的定義也從5年拉長為10年。

交通部長王國材。（陳祐誠攝）

為強調酒駕零容忍，酒駕同車乘客罰則也會提高，從600至3000元提高為3000至1萬5000元；汽機車車主明知駕駛人有喝酒仍將車輛借出，吊扣車牌期限從3個月變成2年；酒駕累犯未裝酒精鎖的罰則，罰款從6000至1萬2000元提高為6萬至12萬元。

部分酒駕者企圖閃避罰則，選擇開租賃車、共享機車等工具躲避，法規也特別明訂，若租賃業者盡告知義務後，駕駛人仍酒駕上路，可加罰2分之1。

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