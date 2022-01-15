酒駕事故頻傳，交通部擬修正道路交通管理處罰條例第35條，只要是酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。民眾黨立委蔡壁如表示，除提高酒駕刑責外，應該同步把刑後治療酒癮納入修法，讓有酒癮又酒駕的累犯，遭警方查獲後強制戒斷治療，避免造成悲劇一再發生。

酒駕累犯擬修法從嚴規定，原本是5年內抓到連續3次酒駕是累犯，這次修法上修到10年，連續2次就算累犯，而且還會公布酒駕者的姓名和照片，並且實行連坐法。

根據統計，酒駕一年內再犯的比率是18％，這裡面高達四成的比率是累犯，在台北市，一旦被交通警察抓到，就會轉介到聯醫松德院區去做戒斷治療，這叫刑後治療。經過一年內完整的治療之後，可以有效降低到6.8％，成績相當好。

不過目前把酒癮累犯者送到醫療院所進行戒斷，並沒有法源上的強制性，患者本身要負擔數十萬元的醫療費用，是一筆相當沉重的負擔。蔡壁如認為，修法對酒癮者的定義變得更為嚴格，這是社會安全網的一環，應該把刑後啟動治療納入修法。

蔡壁如說，必須強制刑後治療的對象指的是，有酒癮又是酒駕的累犯，一旦被交通警察查獲，就應該要強制，不論有沒有造成悲劇，不可以等到悲劇發生之後才處理，這樣只會造成更多的遺憾。

另外，目前並沒有「酒害防治法」，蔡壁如認為，在台灣買酒太容易，應該研擬限定在某些地方才能購買，或是比照《菸害防治法》課徵「酒捐」，這些都是逐步建立起社會共識，相信可以降低酒駕肇事的悲劇發生。

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