桃園市大溪警方19日深夜檢一名未開大燈的機車駕駛，靠近一聞發現女騎士身上散發酒味，員警立即請她下車接受酒測，經酒測值為0.59MG／L，依法將其逮捕，經查女子還是酒駕累犯，詢後依公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

年關將近，警方加強酒駕執法，19日晚間員警在執行取締酒後駕車勤務時，在大溪區介壽路211巷內發現一名48歲黃姓女機車騎士未開大燈將她攔下。黃女表示大燈壞掉未修，員警告誡黃女儘速前往修理。員警另外利用多功能酒精檢知器檢測下，發現有酒精反應，立即請她下車接受酒測，黃女在吹測過程中不斷虛與委蛇，在員警幾番勸說下才乖乖配合，也發現她確實喝酒後上路。

大溪警分局呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒，喝酒後請代駕，無法請代駕需要自行開車時，切記不能喝酒，保護自己也保護別人，警方將持續提升取締酒後駕車勤務強度、嚴格執法，貫徹酒駕零容忍政策，駕駛人切勿心存僥倖，以身試法將得不償失。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障