林秉樞涉嫌毆打民進黨立委高嘉瑜，25日遭到新北地檢署依8大罪嫌起訴。前民進黨立委郭正亮發現，這些罪名的刑期其實並不重，若要延押很不合理，因為這些罪名更多的是需要在開庭審理與高嘉瑜對質以釐清經過：同時，他也對林秉樞合法收入僅9萬，卻能送冰庫、燕窩等大禮感到十分奇怪，「我還沒送那麼好」。

郭正亮26日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，林秉樞被起訴的罪名中，除了傷害和強制這兩個是比較有刑期，其他基本上都很輕。而林出來之後要對質時，高嘉瑜證詞非常重要，驗傷單是客觀文件，法官會看後遺症多嚴重，但這不容易判重；強制罪的部分，證據只有高嘉瑜知道，高嘉瑜證詞很重要。

郭正亮指出，林秉樞是去年12/2被收押，2/2收押時間到期，但因為碰到過年，搞不好會提前宣判，可能會在1/30左右判，因為是1/25宣布偵結的。郭亮認為，延押非常不合理，這種罪哪有人在延押？又不是串供，這裡有很多罪就是要到法院去對質，要延押什麼？

郭正亮直言，若過年前判延押真的有點怪，「是不是另有考慮？就是還沒搞定？」這背後的司法過程很詭異，包括他被收押時能受訪、這麼輕的罪要延押，總要對社會交代，不然其他家暴案為何不收押、延押？

郭正亮分析，周刊強調林的帳戶有2300萬是P圖，假設是P圖，但各界更關心的是該帳戶是否有非法金錢流動，「這個我們不知道」。同時，週刊一直將重點放在林秉樞正常收入有9萬元一事，不告訴大家林的「不正常收入」有多少。若林秉樞沒那麼有錢怎還能騙那麼多人？「動輒送冰庫、燕窩，這錢哪來？9萬夠嗎？我還沒送那麼好」。