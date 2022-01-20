台灣發生多起酒駕致死事件引起民眾憤慨，立法院臨時會排審酒駕相關修法，盼遏止酒駕，朝野立委皆提出提高刑度、連帶責任、沒收車輛等修法提案。國民黨立委蔣萬安昨(19日)在臉書透露，朝野各黨委員共提出14個草案版本，原以為可以很快地完成修法，結果法務部提出報告中，卻只將酒駕致死再犯期間從5年延長到10年，此舉令他痛批「這樣的修法完全無法回應各界的期待！」

蔣萬安指出，高雄BMW酒駕車禍釀成一死三傷，引發輿論群情激憤，相隔不到一個月時間，上周日台南又發生女藝術家命喪酒駕輪下的憾事，兒子悲痛發文盼望「下輩子要再做妳兒子」，令人十分不捨！立法院司法法制委員會19日繼續排審加重酒駕刑責的「刑法第一百八十五條之三條文修正草案」，包含他的提案在內，朝野各黨委員共提出14個草案版本，希望修法加重酒駕刑度，達到嚇阻效果。

蔣萬安透露，原以為在朝野都有共識嚴懲酒駕，應該可以很快地完成修法，但從法務部提出報告中，卻只將酒駕致死再犯期間從5年延長到10年，針對刑責提高提保留態度，這樣的修法完全無法回應各界的期待。他說，嚴懲酒駕、強力執行，不該只淪為口號，21日將繼續審查該案，呼籲朝野共同支持修法，嚴懲酒駕、挽救生命，刻不容緩。

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