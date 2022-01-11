去年發生在興達路的酒駕肇事，嘉義市消防局救護人員搶救卡在車底的騎士。（讀者提供）

酒駕幾乎已是全民公敵，歲末年終尾牙餐會活動多，嘉義市警方加強取締酒駕，市警察局去年全市取締酒後駕車違規件數有700件，平均每天有2件酒駕，因而肇事被移送法辦的案件有435件，占62％以上，15日起全國同步取締酒駕。

嘉義市警察局統計指出，2021年全年取締酒駕違規有700件，平均每月約有58件、每天約2件，而因酒測值超過0.25毫克以上、肇事，以致觸犯公共危險罪被移送法辦有435件；今年至10日以來取締酒駕違規案件有10件。

嘉義市警察局交通隊指出，去年取締違規酒駕有115個人是5年內再犯，其中有人1年內被取締2次，男女酒駕都有，但男性仍是大多數，此外，去年有2件酒駕肇事致死案。

去年10月31日清晨6點多在興達路、北興街口就發生李姓男子酒後駕駛自小客車，衝撞自小貨車、機車，又波及停在路邊的自小客車，造成64歲陳姓機車男騎士死亡。還有1件是男子酒後騎機車自撞身亡。

嘉義市政府警察局表示，酒駕被稱為「公路殺手」，常造成嚴重傷亡，近來酒駕肇禍甚至撞死人以致美滿家庭破碎的重大事故頻傳，引起社會輿論及民意重視，1月15日起將執行全國同步擴大取締酒駕，加強執法。

法務部行政執行署嘉義分署也配合加強執行滯欠酒駕罰鍰案件，嘉義市吳姓男子因酒駕被吊銷駕照，2年前又無照騎機車並拒絕酒測，遭裁罰19萬元，卻不繳罰鍰被移送強制執行。

嘉義分署通知吳男繳納，吳男置之不理，執行人員查扣他的郵局存款，並追查到吳男所在地，吳男才主動到繳清19萬元罰鍰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障