桃園有名酒駕男子，因陷入「封閉式道路臨檢」，怎麼開都繞不出去被警察逮住。（桃園市蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹警分局13日深夜執行取締酒後駕車勤務，有名帶有酒意的男子駕車企圖規避路檢點，只是沒想到不管他往什麼方向躲閉，終會遇到路檢點，最後還是落入了「封閉式道路臨檢」的陷阱中，被員警當場逮獲。

警方表示，該名男子原本駕車直行，但遠遠看見前方路檢點有警車警示燈，於是馬上在路口右轉，企圖規避路檢，但沒想到橫向道路上，同樣設有1組路檢點，男子不得已只好迴轉往相反的方向駛離，不過就在迴轉後他驚見前方不遠處同樣閃爍有警車的紅藍警示燈，男子只好匆忙往路旁超商停靠，打算躲進超商中。

眼尖員警早已發現這1幕，於是幾名員警不急不徐前往超商外將男子攔下，依程序實施呼氣酒精濃度測試，而測試值也高達0.33MG／L，警方最後也依公共危險罪嫌將男子移送法辦。

蘆竹警分局統計，今年截至目前為止，取締酒後駕車有15件，而13日晚間勤務中則取締酒後駕車1件、闖紅燈3件、無照駕駛3件及未依規定兩段式左轉6件等各類交通違規共13件。

警方指出，「封閉式道路臨檢」取締方式是連結各重要道路路口，使其各自形成封閉狀態，一旦車輛駛入不管往任何方向行駛，都會遇到警方路檢點，即便緊急停靠路邊、尋求掩蔽等都難以逃避其他機動警網取締。

蘆竹警分局也呼籲，酒駕零容忍也是全民公敵，農曆新年將至，參加飲宴聚會，除了要注意遵守防疫措施外，也請記得不要酒後開車，希望所有用路人都共同配合，減少交通意外的發生。

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