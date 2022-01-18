員警與救難人員摸黑搜山，終於將洪男救出。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

跌落深谷的洪姓男子，以手機鏡頭閃光顯示自己的位置。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住台中清水區30歲的洪姓男子日前下午騎車欲到家住太平區的女友家拜訪並一同出遊，結果男子從新社區沿產業道路往頭汴山區行駛，卻走錯道路，連人帶車跌落約百米深的山谷內，他急打電話報警，員警與救難人員摸黑搜山，終於凌晨3點多才將他救出，經送往醫院後並無大礙。

太平警分局頭汴派出所日前晚間10點多接獲一男子報案電話，電話那頭訊號相當不良，僅聽到男子稱「自己騎車摔落暗影山附近石岩深谷內，請求警方協助。」副所長林嘉文動員所內員警會同消防及救難人員一同前往，經過近1小時許到達暗影山步道入口處，山中一片漆黑伸手不見五指，一群人分頭入內沿產業道路搜尋。

於0時55分許，副所長林嘉文及陳姓員警在某石岩旁聽到些微的呼救聲，警消人員前往查看時發現有手機鏡頭閃光示意，經以探照燈照射確認男子連人帶車跌落近百米深的山谷下，救難人員利用繩索攀岩垂降入內，約2個多小時的搶救過程，終於將洪男救起，所幸男子身體僅輕微擦挫傷及失溫現象，無生命危險，最後由消防人員送至太平區長安醫院檢查。

洪姓男子表示，當日下午欲前往女友家拜訪並一同出遊，因女友住頭汴產業園區附近，心想由新社區沿山區產業道路進入太平地區，不料走錯道路迷失方向，心想迴轉順著原路出去，結果過彎時一不小心跌落山谷內，非常感謝警消人員的救護，挽回其寶貴生命。