男子黃琪岳通緝期間，因缺錢花用，與女友蔡玉嬋涉嫌侵入陳姓女子Google雲端，取得其身分證件、金融往來資料及密碼等資料後，再假冒被害人，變更網路銀行帳號、密碼等，企圖轉走近10萬元存款，基隆地院近日審結，依詐欺等罪處黃男有期徒刑6月。

判決指出，黃男使用手機連結網際網路，以不詳方式，入侵陳女Google個人帳戶及雲端硬碟後，取得其身分證影本及街口電子支付帳號、密碼等，並偽造文書向街口電支公司人員申請變更手機號碼，客服人員接獲申請後，致電進行身份核對，此時，由蔡玉嬋出面佯裝為陳女，成功更改手機號碼。

黃男將資料更改後，成功入侵陳女街口電支帳號，並從綁定的銀行內扣款、儲值近10萬元到支付帳號中，並轉至蔡女的支付帳號，打算最後從蔡女帳號將錢轉到郵局，再前往提領花用，但過程中，陳女接獲銀行扣款簡訊，發覺有異，趕緊報警處理，交易才未成功。

檢警調查時，黃、蔡坦承犯行，檢方認為，2人涉犯偽造文書等多條罪名，依電腦製作不實財產權變更紀錄而取得他人財產罪，予以起訴。法院審理時，蔡女因多次未出庭，目前通緝中，近日審查終結，法官認定，黃男犯後態度尚可，依非法以電腦製作不實財產權變更紀錄而取得他人財產罪，處有期徒刑6月。