《紐約郵報》（New York Post）20日報導，美國馬里蘭州有一名男子被鄰居發現倒在家中，急忙報警處理，但這名男子已不幸身亡；稍後警方在他的房子中找出超過125條蛇，尺寸最大的有14英尺（約4.3公尺）長，其中也包含部分有毒蛇類，目前尚不清楚男子的死因為何。

根據報導，此事件19日發生於馬里蘭州查爾斯郡（Charles County）潘文（Pomfret），死者是一名49歲的男子，確切身分尚未公布；一名鄰居由於超過一天不見這名男子的蹤影，因此前去他家檢查，卻從窗戶中看到他已失去意識倒在地板上，急忙報警求助。

急救醫療服務（EMS）和消防單位趕赴現場，並強行撬開大門進入房屋，但已無法挽救這名男子的性命。不過警方稍後在屋內進行調查時，竟找到超過125條不同種類的蛇，包含有毒和無毒品種，以及一條長達14英尺的緬甸蟒（Burmese python）。當地動物管制（Animal Control）單位和來自北卡羅萊納州及維吉尼亞州的專家正合作拯救這些動物。

查爾斯郡動物管制中心發言人哈里斯（Jennifer Harris）告訴「WUSA9電視台」，所有被發現的蛇類顯然都受到妥善保護，沒有逃脫的可能性，讓居住在附近區域的居民們不用擔心。查爾斯郡警方則表示，目前並無證據顯示此案件為他殺，這名男子的遺體已被送至巴爾的摩首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner in Baltimore），以確認他的死因為何。