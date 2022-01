《紐約郵報》(New York Post)20日報導,美國馬里蘭州有一名男子被鄰居發現倒在家中,急忙報警處理,但這名男子已不幸身亡;稍後警方在他的房子中找出超過125條蛇,尺寸最大的有14英尺(約4.3公尺)長,其中也包含部分有毒蛇類,目前尚不清楚男子的死因為何。

根據報導,此事件19日發生於馬里蘭州查爾斯郡(Charles County)潘文(Pomfret),死者是一名49歲的男子,確切身分尚未公布;一名鄰居由於超過一天不見這名男子的蹤影,因此前去他家檢查,卻從窗戶中看到他已失去意識倒在地板上,急忙報警求助。

急救醫療服務(EMS)和消防單位趕赴現場,並強行撬開大門進入房屋,但已無法挽救這名男子的性命。不過警方稍後在屋內進行調查時,竟找到超過125條不同種類的蛇,包含有毒和無毒品種,以及一條長達14英尺的緬甸蟒(Burmese python)。當地動物管制(Animal Control)單位和來自北卡羅萊納州及維吉尼亞州的專家正合作拯救這些動物。

查爾斯郡動物管制中心發言人哈里斯(Jennifer Harris)告訴「WUSA9電視台」,所有被發現的蛇類顯然都受到妥善保護,沒有逃脫的可能性,讓居住在附近區域的居民們不用擔心。查爾斯郡警方則表示,目前並無證據顯示此案件為他殺,這名男子的遺體已被送至巴爾的摩首席法醫辦公室(Office of the Chief Medical Examiner in Baltimore),以確認他的死因為何。