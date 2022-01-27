立法院修憲委員會審查日前結束，但只送出各黨有共識的「18歲公民權」，但如各黨也有共識「動保入憲」卻鮮少討論、也未送出至院會，動保團體呼籲，修憲委員會應繼續運作，討論提案，尤其是動物保護入憲、生物多樣性及氣候變遷等相關議題，動保團體也將在2月20日走上街頭，要求「動物保護應入憲」。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏說明，動物權與動物保護的概念不太一樣，全世界已有8個國家把動物保護入憲，但動物權入憲則不甚可行，因為動物權反對利用動物、支持全素飲食、不能任意開墾自然、反對動物表演、活體動物實驗等，而動物保護則是在利用動馝時考慮是否有替代性、友善飼養、符合動物福利等。

台灣動督盟何宗勳秘書長說，動物保護的概念與環境保護概念相仿，但1994年時環境保護已經入憲至今已經20多年，但至今仍可以合理的利用環境，希望動保入憲應一併討論。

民進黨立委吳玉琴表示，世界上已有8個國家把動保入憲，人道對待動物已是普世價值，台灣應跟上腳步，多名立委均提出動保入憲相關版本，但似乎宥於時間等沒有辦法討論此議題，尤其國民黨立委仍缺席修憲委員會，希望各黨派討論憲法。

國民黨立委林奕華則說，國民黨的修憲版本中也支持動保入憲，動保入憲有其價值性與意義，呼籲應在下個會期重新啟動修憲委員會討論，不應為了趕在年底的「選舉綁公投」而減少討論時程。