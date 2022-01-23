日前立法院修憲委員會通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本，將選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權之年齡門檻下修至18歲。由於議決時國民黨缺席，民進黨隨即批評國民黨嘴巴說支持18歲公民權，實際上卻是修憲打假球。民進黨如此迫不及待痛斥最大在野黨，其假藉修憲進行政治操弄的心態，已表露無遺。

民進黨以處理總預算急迫為由，發起召開立法院臨時會，然而總預算龐雜，審查時限本已受壓縮，民進黨卻執意將修憲、《地方制度法》修正等重大議程排入，讓在野黨疲於奔命。民進黨的企圖，顯然是想護航總預算倉促含混闖關，倘若在野黨反對修憲等議案，又可藉此裁贓醜化在野黨，坐收政治宣傳的效果。

我國憲法屬剛性憲法，修憲程序及門檻較諸一般法律高出甚多，目的在維護憲政秩序的穩定。由於修憲門檻高不易達成，縱觀歷次修憲，不僅需要政黨合作，還必須凝聚全民共識一致支持，絕非一黨之力可成。以目前朝野互信薄弱，社會嚴重分裂對立的情形下，冒然倉促提出修憲議案，實難擺脫政治算計的質疑。

本屆立法院修憲委員會早於2020年9月即已組成，作為執政黨又力主修憲的民進黨，在過去16個月中毫無任何建樹，卻在僅兩周的臨時會中，強逼在野黨就範配合其草率審查。這種強行橫柴入灶，破壞朝野合作氣氛，悖離政治現實與修憲慣例的反常行徑，民進黨是否真心推動修憲，早已不言可喻！

況且當前修憲的議題不只降低參政權年齡一端，各黨派的意見亦不盡相同，例如擴大政治參與方面，總統、副總統參選年齡限制是否下修？不在籍投票應否入憲？如何建立權責相符、落實制衡濫權的政府體制，亦為優先考量的議題。此外，新興人權及基本國策的調整，例如環境權、動保權等問題應否納入等，也都影響重大。

因此作為負責任的執政黨，都不應草率行事，鴨霸以多數暴力拒斥不同主張。修憲委員會針對70多項涉及各方面的提案尚未完整討論，民進黨僅憑僅降低公民權年齡一項即送交院會，難不成修憲委員會任務到此為止，不審其他議案，未來立法院修憲提案，就只有降低參政權年齡一項？

從過往民進黨倡議修憲的歷史來看，提出的時間大多正好與大選吻合接近，例如陳水扁執政後期，2014年、2017年及目前的修憲提議。此種時間上的「巧合」，實則是政治操作的「巧門」。民進黨的真正盤算，是啟動修憲訴諸民意，將修憲綁大選，對手政黨所能做的，只能消極拿香跟拜，否則就只能不跟進，抵制對抗，屆時民進黨再將對手政黨打成與民意對立的「反改革」勢力。不論修憲是否成案，均有利於大選的政治動員，尤其當下民進黨更是以鞏固執政為念。至於修憲的內容為何，早已無關宏旨。

清朝覆亡前曾有一段倡議立憲的時期，然而清廷主張立憲之目的，除了透過立憲消弭各界要求其改革的壓力，更重要的是，藉此強化君權強化統治。因此，立憲為「虛」，鞏固執政為「實」。知往鑑今，民進黨操弄修憲，竟與百餘年前的清廷如出一轍，著實令人嘆為觀止。（作者為國家政策研究基金會內政法制組副召集人）