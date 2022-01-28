近日國內鬧「蛋荒」，北部不少雜貨店甚至有民眾排隊搶購限量雞蛋，還買不到。農委會昨(27日)宣布因應方案，除蛋加工廠暫時停工及南蛋北送，也將緊急從澳洲、美國進口，補充國內供應不足，全力穩定春節期間用蛋需求。對此，中華戰略學會研究員張競今(28日)在臉書直言，「今年居然在春節前會發生雞蛋無法滿足市場需求，這真是綠營執政沒有最糟，只有更糟」。

針對年前雞蛋供應情形，農委會表示，入冬以來氣候寒冷及早晚日夜溫差大，以致雞蛋產能減緩，加上農曆春節前雞蛋消費需求增加，造成調度吃緊。農委會已協調加工業者及區域間緊急調度，將加工用蛋每日30萬顆轉往民生需求通路，以充分供應節前民生需求。

農委會說明，冬令氣候持續低溫、早晚溫差大及候鳥疫病等干擾，蛋雞生產不順，各地蛋商調度吃緊。農委會持續派員分別訪查超商、超市、量販店及雜糧行等通路，以掌握市面節前雞蛋銷售狀況，目前雞蛋供應仍以平價雞蛋最熱銷，各通路端已陸續補貨中，節前各通路應可買到雞蛋。

不過，張競說，現在社會上居然傳出雞蛋缺貨，小市民天寒地凍，冒著疫情威脅排隊買蛋，這個朝廷連個卵子事都搞不定，朝中大官還記得爾俸爾祿是從何而來嗎？以往年節前，政府在民生物價會報後循例會發佈新聞，再三宣示民生物資供應充份，物價不會因年節需求擴大而上漲，政府更控有多餘儲備，隨時可機動調配應對市場供需狀況，讓國人可以安心過個物阜民豐好年。

張競指出，過年前採購年貨時，政府首長必定現身市場，與百姓閒話家常，並且詢問商家銷售物價。今年居然在春節前會發生雞蛋無法滿足市場需求，這真是綠營執政沒有最糟，只有更糟，此時政府首長請把整天打算如何來強硬餵食百姓瘦肉精豬肉與幅射污染食品心思，轉過來處理這個卵子事，否則到菜市場巡視時，恐怕會被罵到臭頭吧？

最後，張競意有所指地說，「千萬不要搞到朱門雞蛋臭，而台灣鄉親卻沒蛋過年，硬是被這個朝廷搞成無卵頭家囉！」