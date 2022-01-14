為有效防制酒駕，警政署繼元旦假期及上周舉辦全國性取締酒駕專案勤務後，明15日再度規劃執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，將設置595處攔檢點，動員4540名警力嚴打酒駕。
警政署要求各單位確實按轄區特性，依歷次專案執行情形，運用警政數據，全面部署，除置重點於餐廳、KTV、夜店及易發生酒後駕車行為等處所外，並於各治安要點部署綜合警力，防制取締酒駕違法行為。
警政署再次提醒民眾，如必需飲酒，應多利用餐廳、販酒業者、計程車隊與代駕業者合作提供的代駕服務，或飲酒前指定未飲酒人員駕駛，千萬不要自恃酒量好、喝的不多或存有僥倖心理酒駕，造成不可挽回的憾事。
警政署強調，警方打擊酒駕行動絕不放鬆，會持續於全國各治安要點，綜合快打警力，積極防制酒駕行為及街頭聚眾鬥毆等案件，民眾切勿以身試法。
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