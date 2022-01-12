日前高雄發生酒駕導致1死3重傷的悲劇，酒駕行為再度引發社會公憤，立法院交通委員會今召開臨時會討論酒駕修法再更嚴。立委質疑，近年酒駕取締變少，傷亡卻沒有明顯下降，數據值得關注，而法規雖然有酒精鎖的要求，但實際裝設量只有4％，形同虛設。交通部長王國材表示，未裝酒精鎖的罰則，擬提高10倍為6萬至12萬元，讓酒駕者覺得受罰代價比裝酒精鎖還高。

根據警方的酒駕統計，2018年取締10萬1202件、2019年取締9萬1620件、2020年取締8萬2626件以及2021年1至11月取締5萬4246件；而傷亡事故件數，則分別為4652件、4212件、4224件以及3308件。

立委李昆澤指出，警方取締件數變低，傷亡件數卻沒有明顯下降，1年可說是有6萬顆「盲目的飛彈」在路上亂竄，且其中6成是嚴重超標的公共危險罪

李昆澤說，交通部運輸研究所曾做過研究，酒駕有2項因素，分別為「僥倖心態」與「對酒量過度自信或自認有控制」；另根據法務部統計，酒駕導致公共危險入獄受刑人中，有62％有中重度成癮，44％重度成癮，政府必須從酒癮角度提出解決辦法。

李昆澤也質疑，酒駕累犯須裝酒精鎖才能重新上路，但裝設酒精鎖動輒數萬元，沒裝備抓到的罰款僅6000至1萬2000元，都讓許多人存僥倖心態。

王國材回應，未裝酒精鎖的罰則，擬提高10倍為6萬至12萬元，讓酒駕者覺得受罰代價比裝酒精鎖還高。

立委林俊憲也指出，過去2598名被限制的駕駛，只有103人裝了酒精鎖，比例約4％。他透露，就算駕駛願意裝酒精鎖，可能還找不到車行幫忙，全台灣只有1家車廠來者不拒，其他則有限制，例如名牌車、純電動車、油電車不裝，也有廠商只願幫忙裝日系車，種種實務面都讓政策卡卡。