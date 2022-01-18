農曆春節將屆，台中市警局霧峰分局的「111年加強重要節日安全維護工作」除已如火如荼展開，以維護轄區治安外，犯罪預防宣導也不可少，日前在大里杙福興宮舉辦「2022虎躍龍騰生紫氣，風調雨順兆豐年」揮毫迎春活動，宣導「防竊、防搶、防詐騙、保護青少年及防制酒駕」之預防觀念。
霧峰分局日前在台中市大里區大里杙福興宮舉辦「2022虎躍龍騰生紫氣，風調雨順兆豐年」揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，現場2個大型警察娃娃站在廟門口展現氣勢，中市議員張滄沂、霧峰分局長李建興也準備了「聖爻橡皮擦」分送進入廟埕的民眾。
台中市書法協會李憲雄、施翔友等13位書畫家，現場揮毫「寫春聯、畫年畫」送給到場民眾，霧峰分局在福興宮廟埕內設置攤位，員警及警察志工一邊手持犯罪預防宣導標語，一邊發送民眾犯罪預防文宣品，民眾除了拿到名家春聯外，也獲得許多犯罪預防的資訊和觀念。
霧峰警分局長李建興向現場民眾呼籲，年關將屆，公司行號或民眾提領現金，應注意財不露白，民眾若提領大額現金，警方有提供護鈔服務，可向當地派出所或各金融機構守望員警請求協助；而春節外出旅遊的民眾，也提供舉家外出居住安全維護。
李建興也提醒，若有自稱地檢署、警察機關或醫療機構來電，以涉嫌洗錢或其他犯罪，要求監管帳戶或財產等，這些都是詐騙手法，請勿上當；如有接獲不明來電、簡訊或LINE訊息，請詳加查證，並撥打165防詐騙專線洽詢。
而目前正值尾牙旺季，餐敘喝酒機會驟增，霧峰分局將加強酒後駕車及重大交通違規行為之取締；另因應春節連續假期，針對大量之車流，也將加強疏導與規劃替代道路，讓民眾都能平安過好年。
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