中市警局霧峰分局日前於大里杙福興宮舉辦揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，中市議員張滄沂、霧峰分局長李建興也準備了「聖爻橡皮擦」分送進入廟埕的民眾。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局日前於大里杙福興宮舉辦「2022虎躍龍騰生紫氣，風調雨順兆豐年」揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，員警及警察志工發送民眾犯罪預防文宣品，並舉行闖關活動。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局日前於大里杙福興宮舉辦「2022虎躍龍騰生紫氣，風調雨順兆豐年」揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，13位書畫家，現場揮毫「寫春聯、畫年畫」送給到場民眾。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

農曆春節將屆，台中市警局霧峰分局的「111年加強重要節日安全維護工作」除已如火如荼展開，以維護轄區治安外，犯罪預防宣導也不可少，日前在大里杙福興宮舉辦「2022虎躍龍騰生紫氣，風調雨順兆豐年」揮毫迎春活動，宣導「防竊、防搶、防詐騙、保護青少年及防制酒駕」之預防觀念。

霧峰分局日前在台中市大里區大里杙福興宮舉辦「2022虎躍龍騰生紫氣，風調雨順兆豐年」揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，現場2個大型警察娃娃站在廟門口展現氣勢，中市議員張滄沂、霧峰分局長李建興也準備了「聖爻橡皮擦」分送進入廟埕的民眾。

台中市書法協會李憲雄、施翔友等13位書畫家，現場揮毫「寫春聯、畫年畫」送給到場民眾，霧峰分局在福興宮廟埕內設置攤位，員警及警察志工一邊手持犯罪預防宣導標語，一邊發送民眾犯罪預防文宣品，民眾除了拿到名家春聯外，也獲得許多犯罪預防的資訊和觀念。

霧峰警分局長李建興向現場民眾呼籲，年關將屆，公司行號或民眾提領現金，應注意財不露白，民眾若提領大額現金，警方有提供護鈔服務，可向當地派出所或各金融機構守望員警請求協助；而春節外出旅遊的民眾，也提供舉家外出居住安全維護。

李建興也提醒，若有自稱地檢署、警察機關或醫療機構來電，以涉嫌洗錢或其他犯罪，要求監管帳戶或財產等，這些都是詐騙手法，請勿上當；如有接獲不明來電、簡訊或LINE訊息，請詳加查證，並撥打165防詐騙專線洽詢。

而目前正值尾牙旺季，餐敘喝酒機會驟增，霧峰分局將加強酒後駕車及重大交通違規行為之取締；另因應春節連續假期，針對大量之車流，也將加強疏導與規劃替代道路，讓民眾都能平安過好年。

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