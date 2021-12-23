中國天氣網報導，年末寒流強勢來襲！今（23）日開始，中國中東部大部地區將自北向南先後遭遇寒流侵襲，雨雪、大風齊上線，預計氣溫將普遍下降6~10℃，部分地區降幅可達12℃以上，而這次寒潮天氣過程也將是2021年最後一次。

大陸中東部大風降溫序幕拉開，最低氣溫0℃線將抵入冬以來最南端。中國中東部地區的雨雪降溫天氣今天正式拉開帷幕。據瞭解，由於這次冷空氣路徑和源地都偏東，中東部的降溫也會比西部更加明顯。冷空氣實力強再加上近期氣溫總體偏高，從最高氣溫來看，中東部大部累積降幅10℃起步，部分地區降幅可達12℃以上。

這次寒流過程會讓中東部一改前期大幅偏暖的格局，本周末前後各地氣溫轉為明顯偏低，在「一九」開始，就會提前體驗到常年三九、四九期間的寒冷。入冬偏晚的江南會在這次寒流推動下追趕換季進度。

降溫過後，最低氣溫0℃線會大幅南壓，下周二（28日）前後，最低氣溫0℃線將位於江南南部-貴州南部等地，為入冬以來最南，上海、杭州、長沙、南昌、貴陽，最低氣溫將是立冬後首次跌至冰點。

★陸中東部雨雪增多 長沙貴陽或現今冬初雪

降水方面，昨天全大陸的降水依然整體偏少，降雪主要集中在西北地區，降雨則主要分布在西南地區。

今天開始到26日，伴隨著冷空氣南下，同時配合南支槽輸送的水汽，華北中南部及其以南地區將出現雨雪天氣，總體來看以小到中雨雪為主。華北黃淮一帶的降雪主要集中在23日至24日，長江中下游降水則主要在24日至25日。

值得注意的是，這次陝西南部、貴州、湖北、湖南一帶的雨雪持續時間會比較長，並且湖北、湖南和貴州一帶，24日開始可能會陸續出現雨雪轉換。貴州、湖南周末左右將迎降雪，其中長沙、貴陽都可能會迎來今冬初雪，並且上述地區局地還將有凍雨現身。